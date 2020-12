Ritrovato in frantumi il Gesù rubato dal Presepe a Carugate

Oggi anno sempre la stessa storia. Nei Presepi esposti nelle cittadine dell’Adda Martesana (e non solo) qualcuno pensa sempre a rubare la statua di Gesù. E anche quest’anno non fa la differenza.

E’ successo nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 dicembre 2020 a Carugate. Gli Amici del Presepe hanno lanciato un appello sui social per ricercare la statua del Bambinello.

Questa notte hanno rubato il BAMBINELLO dal Presepe in piazza della Chiesa. Se qualcuno lo vede è pregato di rimetterlo al suo posto o di contattare gli Amici del Presepe tel. 3396228057.

Ritrovato in frantumi

La statua è stata ritrovata da una famiglia che ha segnalato agli Amici del Presepe dove si trovava, nel sottopassaggio che da via Pio XI porta alla via Galeazza. Purtroppo però è stata ritrovata in pezzi, distrutta probabilmente dai vandali che l’avevano sottratta.

