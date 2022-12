Ruba un orologio all'aeroporto di Linate e poi prende il volo per la Sardegna

In molti sono in partenza in queste ore per raggiungere i propri cari e trascorrere le festività insieme. Anche gli aeroporti, come quello di Linate a Segrate, sono pieni di viaggiatori. Uno di loro è stato vittima di furto, ma grazie alla Polizia di Stato potrà riavere il suo orologio.

Segrate, furto all'aeroporto di Linate

Questa mattina, sabato 24 dicembre 2022, la Polizia di Stato ha denunciato un cittadino italiano di 43 anni per furto. Durante i controlli di sicurezza aeroportuali a Linate, infatti, aveva rubato un orologio a un altro passeggero di 30 anni che era diretto a Bari per ricongiungersi alla propria famiglia.

Gli agenti della squadra giudiziaria della Polizia di Frontiera di Linate, dopo aver ricevuto la denuncia della vittima, hanno visionato i sistemi di videosorveglianza dell’aeroporto e hanno identificato l’autore del furto che nel frattempo era già in volo verso Alghero, in Sardegna.

L'orologio sarà restituito per Natale

Il proprietario era convinto che non avrebbe rivisto più il suo orologio, invece riceverà un "regalo" di Natale. All’arrivo all’aeroporto sardo, infatti, i poliziotti della Polizia di Frontiera di Alghero hanno fermato l’uomo e recuperato l’orologio che, entro domani, 25 dicembre 2022, sarà consegnato al suo legittimo proprietario.

Il ladro è stato denunciato.