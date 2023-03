Rissa al centro commerciale di Bellinzago: uno dei contendenti era armato di spranga

Una rissa violenta nella sala giochi del centro commerciale di Bellinzago Lombardo tra diversi contendenti, che hanno continuato a picchiarsi anche nel parchengggio prima di essere bloccati da due pattuglie di Carabinieri.

Rissa a colpi di spranghe a Bellinzago

Se le sono date di santa ragione. Fortunatamente sul posto sono intervenuti i Carabinieri. E' accaduto il 13 febbraio 2023 alle 22.45 all'interno della sala giochi del centro commerciale di Bellinzago Lombardo, dov'è scoppiata una violenta lite tra un soggetto in stato di alterazione psicofisica e un gruppo di utenti.

In poco tempo il litigio si è spostato nella galleria della struttura, per proseguire nel parcheggio al terzo piano, dove le conseguenze avrebbero potuto rivelarsi tragiche, visto che uno dei protagonisti in negativo della vicenda ha impugnato una spranga di ferro. Fortunatamente gli agenti di vigilanza sono riusciti a togliergli l'arma dalle mani.

Fermati dai Carabinieri

A distanza di due settimane dall'episodio, i Carabinieri della Stazione di Gorgonzola (che si sono occupati delle indagini) hanno chiuso il cerchio attorno ai coinvolti, denunciandoli a piede libero per rissa e per porto abusivo di armi (accusa mossa al detentore della spranga). Il gruppo è composto da italiani residenti a Cassano d'Adda e Bellinzago Lombardo.

All'uomo minacciato con la spranga è andata peggio. E' stato trasportato al San Raffaele: ha riportato una frattura allo zigomo.