Ribaltamento sulla Padana a Gorgonzola, 26enne finisce fuori strada

Momenti di paura oggi, giovedì 15 dicembre 2022, a Gorgonzola dove una ragazza di 26 anni è finita fuori strada con la sua auto ribaltandosi.

Ribaltamento sulla Padana a Gorgonzola

Il sinistro è accaduto nella serata di oggi intorno alle 18.30 lungo la Padana Superiore nel tratto tra Gessate e Gorgonzola. Sul posto sono accorse due auto dei Carabinieri della Compagnia di Pioltello ed è stato richiesto l'intervento dell'ambulanza. La Centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato in codice giallo un mezzo di soccorso dei Volontari di Vimercate. Stando alle prime informazioni a riportare la peggio sarebbe stata la 26enne alla guida del veicolo.

26enne finisce fuori strada

Come detto sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno posizionato le loro vetture a bordo carreggiata per segnalare alle auto in transito di moderare la velocità e consentire così i soccorsi in piena sicurezza. La dinamica dovrà essere vagliata dalle Forze dell'ordine, ma nessun'altro veicolo è rimasto coinvolto. L'utilitaria su cui viaggiava la giovane è uscita fuori strada finendo nel canalone che costeggia la Provinciale con le ruote all'aria. Considerata la pioggia e l'asfalto scivoloso non è da escludere che possa aver perso il da sola il controllo del veicolo.

Le foto del ribaltamento

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Ferite non gravi

I soccorritori l'hanno medicata immediatamente sul posto e non è stato necessario chiedere l'ausilio dell'automedica. Grande lo spavento, ma le ferite sono risultate di lieve entità tanto che la 26enne è stata condotta in codice verde al Pronto soccorso per ulteriori accertamenti.