Regione “difende” il bando urgente per acquistare altri vaccini: «Iniziativa precauzionale»

«Questa iniziativa ha una valenza di carattere precauzionale, a fronte della domanda sempre più alta di vaccini antinfluenzali in un contesto di co-circolazione di virus influenzali e Sars-Cov-2». Così Aria Spa, centrale acquisti di Regione Lombardia, come riporta Prima Bergamo, interviene in merito alla gara bandita d’urgenza il 27 ottobre scorso per procurarsi ulteriori vaccini antinfluenzali, che andranno ad aggiungersi alle 2,9 milioni di dosi già acquistati.

I dubbi

Una manifestazione d’interesse che ha alimentato diversi dubbi sull’effettiva capacità da parte del Pirellone di soddisfare il fabbisogno di vaccinazioni richieste dalla popolazione, nonostante le rassicurazioni delle ultime settimane.

Il chiarimento di Regione

«La società Aria, d’intesa con la direzione generale Welfare di Regione Lombardia, ha avviato una procedura di gara per la fornitura di ulteriori 150 mila vaccini antinfluenzali quadrivalenti per adulti, destinati alla campagna vaccinale 2020-2021 – prosegue la nota diffusa questa mattina (sabato 31 ottobre) – La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs n. 50/2016. La scelta di seguire questo criterio di aggiudicazione scaturisce dalla necessità di procedere con estrema celerità alla messa a disposizione dei prodotti».

Clicca qui per tornare alla home page e leggere altre notizie del giorno.