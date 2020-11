Rapina shock al benzinaio: trascinata fuori dall’auto e investita VIDEO

Rapina shock al distributore di benzina: due banditi strattonano una donna fuori dalla sua auto e la investono.

Rapina shock al benzinaio

La rapina è avvenuto al distributore Esso di via Rombon, in zona Lambrate, a due passi da Segrate, e risalirebbe a domenica, ma è stata resa nota solo oggi, venerdì 13 novembre 2020 quando la pagina Facebook Lambrate informata ha pubblicato il video. Nelle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza si vedono due uomini raggiungere una donna a bordo di un’auto. Prima la trascinano fuori dal mezzo, nonostante le sue resistenze, poi la investono per fuggire.

L’allarme

“Sarebbe benissimo potuto finire in tragedia – ha commentato l’assessore alla Sicurezza della Regione Riccardo De Corato – Fortunatamente, però, non è andata così. Le periferie di Milano sono ormai fuori controllo. Per la Giunta comunale sono buone solo per organizzarci eventi con le solite associazioni amiche, ma parlare di sicurezza è un tabù. Siamo alla follia. Se pensiamo che i due rapinatori hanno anche investito la signora, tentando di ucciderla, per rubarle una modesta Panda possiamo comprendere a che punto siamo arrivati”.

