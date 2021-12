Rapina con sequestro in banca: immobilizzati dipendenti e un cliente

Il colpo

Rapina con sequestro in banca: dipendenti immobilizzati assieme a un cliente. E' accaduto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 2 dicembre 2021, alla Deutsche Bank di Melzo.

L'allarme al 112 è stato lanciato attorno alle 13 dagli operatori della filiale di largo Gramsci, dopo che gli stessi sono riusciti a liberarsi. La rapina ai danni della banca è infatti avvenuta un'ora prima. Quando i dipendenti sono riusciti a lanciare i soccorsi, della banda di banditi entrata in azione non c'era più traccia. I malviventi erano già scappati da una decina di minuti.

Sono subito partite le indagini a seguito della rapina messa a segno. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Melzo, della Compagnia di Pioltello e del Nucleo investigativo. A essere allertata anche un'ambulanza della Croce Bianca di Melzo, in codice giallo, per prestare aiuto ai malcapitati vittime del sequestro: il direttore della banca, quattro dipendenti e un cliente. Gli operatori del 118 starebbero prestando particolare attenzione nei confronti di una 54enne.

Filiale chiusa per eseguire i rilievi

Per permettere all'Arma di eseguire i primi rilievi, la filiale di Melzo è stata chiusa al pubblico. Dentro i militari sono al lavoro per repertare eventuali tracce utili a risalire all'identità dei rapinatori. Non è ancora chiaro a quanto ammonti il bottino.