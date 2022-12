Chissà. Forse la paghetta settimanale non gli bastava più. Resta il fatto che per "arrotondare" ha scelto un'attività illegale, che ora lo ha messo seriamente nei guai. E' stato denunciato il 15enne residente a Cambiago che ieri, venerdì 2 dicembre 2022, è stato sorpreso dai Carabinieri a Gorgonzola con quasi un etto di droga.

Quindicenne con lo zaino ripieno di droga

L'adolescente è stato fermato dai militari nei pressi di un istituto scolastico. Erano le 11. E dallo zaino che aveva in spalla è spuntato un bel "pieno" di stupefacenti, ma non solo. In una busta in cellophane trasparente c'era un pezzo solido di sostanza di colore marrone dal peso di 70 grammi lordi e un altro, simile, più piccolo, per altri 9,47 grammi. Dalle analisi è risultato essere hashish.

Spuntano fuori anche gli strumenti "classici" dei pusher

Addosso al 15enne i Carabinieri hanno trovato anche un trita marjuana, mentre nelle tasche del giubbotto c'erano un bilancino di precisione elettronico, quattro bustine di cellophane trasparente e una banconota da 5 euro, sequestrata anch'essa perché considerata provento dell'attività di spaccio. I militari hanno sottoposto a perquisizione anche l'abitazione del ragazzino, con esito negativo. Insomma, tutto lo stupefacente pare proprio che lo portasse con sé. Essendo incensurato, è stato "solo" denunciato a piede libero alla Procura del Tribunale per i minorenni di Milano.