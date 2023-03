Quattro furti in un'ora, Cassano d'Adda nel mirino dei predoni

Lo scorso weekend Cassano d'Adda è finita nel mirino dei ladri, che hanno rubato in tre negozi e tentato il furto in un altro.

Migliaia di euro tra bottino e danni causati ai commercianti

Quattro colpi nell’arco di un’ora a distanza di poche centinaia di metri l’uno dall’altro.

I danni maggiori li ha avuti Renato Pezzolini dell’ottica foto cine Gianni di piazza San Zeno:

Sabato mattina ho trovato la vetrina spaccata. Ho visto i segni di scasso lungo la porta. Probabilmente dopo il primo tentativo i ladri hanno deciso di passare alle maniere forti utilizzando un tombino in ghisa per infrangere la vetrata. Trovare qualcuno che la sostituisse tra sabato e domenica era impossibile, così sono rimasto a dormire nel locale per evitare che qualcuno potesse rubarmi altri prodotti.

Attraversando la strada, pochi metri più avanti in via Veneto, si trova il Barber shop, da cui è stata portata via merce per circa seimila euro, come ha spiegato Ahrar Abdellah:

Hanno agito tra le 4.33 e le 4.41 come testimoniano le riprese delle telecamere. Sono passati dal retro e hanno forzato la finestra che si affaccia sulla sala principale. In totale si sono portati via tra i 6 e i 7mila euro. Ho consegnato il filmato ai Carabinieri.

I ladri hanno preso sette rasoi elettrici, venti confezioni di cera per capelli, cinque forbici, 1.390 euro dalla cassa, due profumatori di casa e altrettanti scalda cera, otto dopobarba e cinque maschere per il viso.

E’ andata meglio ad Armir Gjecaj del bar trattoria da Mirco in piazza Garibaldi: i malviventi, infatti, hanno sì spaccato la vetrata di ingresso, ma non sono riusciti a entrare nel negozio.

Al Caffè dell'Adda di via Dante, infine, il furto è stato limitato, come ha raccontato Alberto Reccagni:

La telesorveglianza ha fatto scattare l’allarme e sul posto siamo arrivati io, la vigilanza privata e i Carabinieri, ma ormai il danno era stato fatto. Hanno portato via il barattolo che contiene i centesimi e un telefonino che avevo lasciato vicino alla cassa.

