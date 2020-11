Quanta gente c’è in Pronto soccorso? La situazione in Martesana dell’1 novembre

Oltre ai numeri sul contagio, sempre crescenti, un altro dato da considerare nell’emergenza Coronavirus che sta colpendo nuovamente l’Italia (e in particolar modo la Lombardia) è quello degli ospedali. Ma come è la situazione in Martesana?

Pronto soccorso, la situazione in Martesana

Attraverso l’App Salutile (fornita da Regione Lombardia), che permette di osservare la situazione dei Pronto Soccorso di tutti i nostri ospedali in tempo reale, abbiamo monitorato la situazione nei nostri presidi, il Santa Maria delle Stelle di Melzo, l’Uboldo di Cernusco sul Naviglio e il San Raffaele di Segrate. Ovviamente si tratta di accessi in Ps, dunque per ogni tipo di situazione, non necessariamente legata al Covid-19. La situazione più complessa si è verificata (nei momenti in cui abbiamo verificato) al San Raffaele, dove si è registrato per tutto il giorno un livello di accessi sovraffollato.

LEGGI ANCHE: I contagi Covid-19 in Martesana, COMUNE PER COMUNE

La situazione alle 9.30

La situazione alle 13

La situazione alle 17

La situazione alle 21

TORNA ALLA HOME PER LE ALTRE NOTIZIE