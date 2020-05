Promessi sposi la seconda puntata è live

Secondo appuntamento con i Promessi sposi, la rassegna promossa da Progetto Letterevive e Teatro Trivulzio.

Promessi Sposi seconda puntata

I Promessi sposi dal teatro alle case

Il lockdown per teatri e sale cinematografiche prosegue e ancora non si intravede una fine. Per questo la cultura deve trovare strade diverse per raggiungere il proprio pubblico. Lo sanno bene quelli di Progetto Letterevive che sin dall’inizio della pandemia si sono impegnati per promuovere iniziative fruibile direttamente dalla poltrona di casa. Dopo l’Odissea e la Divina Commedia stavolta è il turno di Alessandro Manzoni e del suo capolavoro: I Promessi sposi… ma a teatro.

Le prossime puntate

La rassegna prevede quattro appuntamenti, due a settimana, che si terranno il lunedì e il giovedì dalle 21.30 alle 22.

Lunedì 18 maggio: La peste a Milano.

Giovedì 21 maggio: La conclusione del romanzo.

Sostenere la cultura

La trasmissione sarà completamente gratuita e fruibile da tutti i mezzi tecnologici (Smart Tv, Pc, Tablet o Smartphone). Resta chiaro che in un periodo dove non si possono aprire i teatri per le associazioni come Progetto Letterevive è fondamentale il contributo dei propri spettatori.

L’emergenza Coronavirus ci porta a reinventare e rilanciare il progetto Letterevive, coinvolgendo

direttamente nella produzione chi ci segue e vuole continuare a far vivere la letteratura insieme a noi.

Finché scuole e teatri non torneranno a operare a pieno regime abbiamo bisogno di essere sostenuti

direttamente dal nostro pubblico. L’alternativa è la chiusura a tempo indeterminato del progetto.

I progetti continueranno ad essere rivolti a tutti, ma chi vorrà dare un contributo avrà accesso a materiali

aggiuntivi online, potrà ricevere uno dei nostri libri e sarà invitato a partecipare a un evento dal vivo

speciale appena sarà possibile organizzarlo.

Se volete aiutarci a realizzare le prossime produzioni online e dal vivo, trovate tutte le informazioni a

questo link: SOSTIENI IL PROGETTO.

TORNA ALLA HOME PER IL RESTO DELLE NOTIZIE.

TORNA ALLA HOME.