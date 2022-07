Principio d'incendio in un centro estetico: arrivano i pompieri. E' accaduto sabato 2 luglio 2022 a Brugherio: potrebbe essersi trattato di un cortocircuito.

Intervento dei Vigili del Fuoco in centro a Brugherio

E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco della caserma di Monza per mettere in sicurezza il locale in pieno centro a Brugherio, in piazza Cesare Battisti, a ridosso del Municipio e del varco elettronico che regola l'accesso alla Zona a traffico limitato in piazza Roma.

L'allarme al 115: non ci sono stati feriti o intossicati

A dare l'allarme al 115 attorno alle 9 del mattino è stato lo stesso personale dell'attività, che ha poi atteso il sopraggiungere dei pompieri, arrivati sul posto con un'autopompa. La situazione è tornata alla normalità dopo aver spento ogni traccia di fiamme: non ci sono stati né feriti né intossicati, rendendo quindi non necessario fortunatamente l'invio sul posto del personale del 118.