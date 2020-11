Principio di incendio per un camion cisterna lungo la BreBeMi

Principio di incendio lungo la BreBeMi per un camion cisterna questa mattina, martedì 3 novembre 2020, intorno alle 8.

Vigili del fuoco sulla BreBeMi

La ragione alla base del rogo sarebbe un cortocircuito, ma in merito alle cause sono ancora in corso gli accertamenti del caso. Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Romano di Lombardia, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza sia il messo sia la zona compromessa.

