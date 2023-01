Pizzicato di vigili di Brugherio con un'auto sotto sequestro, veicolo confiscato

Circolava con un'automobile priva di assicurazione e già posta sotto sequestro. E' così finito nei guai ieri mattina, venerdì 27 gennaio 2023, un 57enne di Monza fermato a Brugherio in via Montello dalla Polizia Locale.

Era già stato fermato dalla Stradale

Una pattuglia della Polizia Locale stava effettuando un normale servizio di controllo sul traffico in via Montello. Procedeva così a fermare e controllare una Seat Leon, al cui volante c'era un 57enne monzese, il proprietario.

Una verifica che ha scoperto un vaso di Pandora. Dai documenti infatti, è emerso il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa. Di per sé un fatto già molto grave. Ma non era finita.

Dagli approfondimenti del data base è stato possibile appurare anche inoltre la Polizia Stradale aveva già provveduto a sequestrare il veicolo per lo stesso motivo il 22 novembre 2022. Sequestro che non era per tanto ancora decaduto.

Ritirata la patente

Molto pesanti i provvedimenti nei confronti dell'automobilista: gli agenti gli hanno contestato la recidiva della mancanza di copertura assicurativa e la circolazione con un veicolo sottoposto a sequestro. Cosa che ha comportato la confisca dell'auto, la revoca patente e l'elevazione di sanzioni amministrative per circa tremila euro.

Un altro caso senza assicurazione

Poco prima, durante lo stesso controllo, la pattuglia della Polizia Locale aveva fermato una Fiat 500, all'altezza di via Marsala, condotta da un carugatese di 32 anni. Anche lui stava circolando senza copertura assicurativa da marzo 2022.

Per lui una sanzione da 866 euro e il sequestro del veicolo.