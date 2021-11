Pick-up in fiamme a Rivolta

Il fatto

Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme divampate da un veicolo.

Un pick-up completamente avvolto e distrutto dalle fiamme. E' successo questa notte a Rivolta, lungo via Guarnieri del Gesù, una laterale della strada che porta al Parco della Preistoria.

Vigili del fuoco al lavoro

L'allarme è scattato attorno alle 3.20 della notte tra martedì e oggi, mercoledì 10 novembre. Sul posto, allertati dai residenti, i Vigili del fuoco del distaccamento di Treviglio. Una squadra dei pompieri ha lavorato per alcune ore, prima per spegnere le fiamme e poi per mettere in sicurezza l'autovettura e per bonificare l'area. Sul posto, per i rilievi di rito, anche i carabinieri della stazione di Rivolta. Non si registrano fortunatamente feriti.

Ancora un incendio d'auto

Non è il primo incendio di automobile avvenuto in zona nelle ultime ore. A Bergamo, nei giorni scorsi, sono bruciate tre automobili parcheggiate lungo una via cittadina.