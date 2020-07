Piante di canapa in giardino, arrestato un 38enne a Cassina

Aveva delle piante di canapa in giardino ed è finito nei guai. Un 38enne incensurato è stato arrestato nella serata di venerdì 17 luglio 2020.

Piante di canapa

Arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti. E’ finito nei guai, ieri sera, un 38enne incensurato che aveva alcune piantine di canapa in guardino. La singolare coltivazione non è infatti passata inosservata ai Carabinieri che, notate le piantine, hanno deciso di procedere a una perquisizione domiciliare. I militari hanno quindi trovato dieci piantine di marijuana lunghe circa 50 centimetri e alcuni barattoli contenenti 180 grammi di infiorescenze di marijuana. I Carabinieri hanno anche trovato 2 grammi di cocaina, 80 euro in contanti, e un bilancino di precisione e il tutto è stato sequestrato. Il 38enne ha quindi trascorso la notte ai domiciliari per poi essere giudicato per direttissima oggi, sabato, al Tribunale di Milano. Il 38enne è stato quindi rimesso in libertà al termine dell’udienza di convalida dell’arresto.

