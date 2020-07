Peschiera, sta bene dopo l’intervento il cane della Polizia Locale Xeno

Il cane antidroga della Polizia Locale di Peschiera Borromeo Xeno sta bene. Nei giorni scorsi aveva subito un intervento chirurgico

Il cane della Polizia Locale

Xeno è già tornato a casa e sta bene. Nei giorni scorsi l’animale formato come cane antidroga in forza alla Polizia Locale peschierese era stato sottoposto a un intervento chirurgico allo stomaco. Gli agenti e tutta l’Amministrazione comunale hanno accolto con goia il ritorno di Xeno, protagonista in molte operazioni di contrasto allo spaccio degli stupefacenti.

