Perde l'equilibrio e precipita per sessanta metri in un canale: morta una 56enne. La vittima, residente a Cassina de' Pecchi, si trovava sulla Grignetta con il marito: inutili i soccorsi. L'incidente in montagna è avvenuto oggi, sabato 26 giugno 2021.

Incidente in montagna: muore una 56enne di Cassina de' Pecchi

Una donna di 56 anni di Cassina de' Pecchi ha perso la vita oggi in Grignetta. Si trovava con il marito lungo il sentiero della Direttissima. Erano partiti durante la mattinata dai Resinelli. Poi, a un certo punto, per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduta per una sessantina di metri in un canale. Per caso tre soccorritori del Cnsas erano in zona e sono intervenuti. Sul posto, dopo la chiamata d'emergenza partita attorno 13, la Centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha fatto alzare in volo l'elisoccorso di Como, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.

Constatato il decesso sul posto

L’escursionista è stata raggiunta, ma il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, purtroppo. Il corpo è stato poi trasportato in al Centro del Bione.