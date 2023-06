Perde il controllo del camion, si schianta e muore

Ha perso il controllo del suo camion, che si è schiantato uccidendolo sul colpo. È morto così ieri mattina, lunedì 12 giugno, il farese Gianbattista Casazza. Sessantasette anni, autotrasportatore per un'azienda milanese, stava percorrendo la Statale Ballabio-Lecco, in direzione della città lariana, quando un urto laterale lo ha fatto sbandare, perdendo il controllo del pesantissimo rimorchio che trasportava, carico di pezzi di asfalto.

La tragedia sulla Lecco-Ballabio

La tragedia, riporta PrimaLecco.it, è avvenuta attorno alle 11. Il mezzo pesante, un 4 assi che trasportava materiale inerte, stava scendendo da Ballabio verso Lecco quando, poco prima dello svincolo per via Ai Poggi a Lecco, è uscito dalla carreggiata, si è schiantato contro il muro. Il rimorchio si è quindi staccato dalla motrice, finendo per ribaltarsi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce San Nicolò, ma per la vittima non c'era più nulla da fare: sbalzato dall'abitacolo, è morto sul colpo. Sul posto anche i Vigili del fuoco del comando provinciale del Bione.

Forse un guasto ai freni la causa dell'incidente

Ancora da determinare, da parte degli inquirenti, le cause dell'incidente: una di queste è che i freni del mezzo si siano improvvisamente rotti, rendendo impossibile per il conducente mantenere il controllo nel percorrere la discesa. Alcuni automobilisti che seguivano il mezzo hanno infatti riferito di aver visto del fumo fuoriuscire dall'impianto frenante, segno probabilmente di surriscaldamento. Tutte le ipotesi sono comunque al vaglio degli inquirenti.

La salma è stata composta alla camera mortuaria di Lecco, in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria, che potrebbe disporre l'autopsia. La data dei funerali, quindi, non è stata ancora fissata.

La strada a scorrimento veloce che collega Lecco alla Valle è stata chiusa per buona parte della giornata a seguito della tragedia, ed è stata riaperta al traffico soltanto in serata.