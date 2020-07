Per festeggiare il 33esimo compleanno si traveste da Gesù e sfila in strada con la croce

Per festeggiare il suo 33esimo compleanno si è travestito da Gesù e ha percorso via Roma a Treviglio con tanto di croce di legno sulla spalla. Lo raccontano i colleghi di primatreviglio.it

Compleanno vestito da Gesù

Una scena sicuramente insolita quella a cui hanno assistito le persone che sabato scorso, all’orario dell’aperitivo serale, si trovavano nella via principale del centro storico. Una goliardata che ha strappato tanti sorrisi, ma anche un pizzico di stupore, visto che non sono certo usuali scene del genere. Protagonista della giornata, M. G., trevigliese il cui compleanno in realtà cadeva domenica. Gli amici, però, per festeggiarlo gli hanno organizzato una festa particolare. E quale tema migliore visto che compiva gli anni di Gesù Cristo?

Via Crucis e Ultima Cena

Sicuramente un’iniziativa dissacrante, ma che ha fatto divertire tutta la comitiva, e non solo, che lo ha «scortato» tra le vetrine di via Roma. Il neo 33enne è stato dapprima bendato e poi travestito dai suoi amici burloni. Dopodiché, con la croce in legno sulle spalle, in via Beltrame Butinoni ha dovuto affrontare una piccola e particolare «via crucis», ovvero bere quattro drink uno dietro l’altro. Infine, ha imboccato via Roma per la sfilata finale, tra le risate di amici, passanti e avventori dei bar. Non poteva poi mancare «L’ultima cena» (tenutasi a Castel Cerreto), con tanto di foto dietro alla tavolata. Fortunatamente per il festeggiato non è però finita come quella ben più famosa di due mila anni fa…

