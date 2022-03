I soccorsi

Gravissimo incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 23 marzo, a Cassano d'Adda, in via Vittorio Veneto davanti alla farmacia.

Pedone investito trasportato al Niguarda in codice rosso

Secondo quanto è stato possibile accertare un uomo di 77 anni è stata travolto da un'autovettura guidata da una donna, mentre attraversava la strada. L'impatto è avvenuto all'altezza della farmacia di via Veneto, proprio in centro città e le condizioni del 77 enne sono apparse subito molto critiche.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi. Due le ambulanze intervenute con i soccorritori provenienti da Treviglio e da Vimercate, ma data la gravità della situazione è stato fatto alzare in volo anche l'elicottero proveniente da Milano e atterrato poco distante dal luogo dell'incidente, nei pressi del Centro Commerciale Agorà.

Le gravi condizioni del 77enne, non cosciente al momento dell'arrivo dei soccorritori, purtroppo sono state confermate anche a seguito degli accertamenti sanitari sul posto. Una volta stabilizzato l'uomo è stato trasportato in ambulanza fino alla zona dove è atterrato l'elisoccorso che ha poi preso in carico il 77enne trasportandolo in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

Al momento sul luogo dell'incidente sono in corso i rilievi e gli accertamenti necessari a riscostruire con precisione la dinamica del grave sinistro stradale. Sul posto ci sono i Carabinieri della Compagnia di Pioltello e gli agenti della Polizia locale di Cassano d'Adda.

La via Dante è stata anche chiusa temporaneamente al traffico.