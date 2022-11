Paura in Brianza per la caduta di un ultraleggero

Momenti di paura a Biassono (Monza e Brianza) dove oggi, domenica 20 novembre 2022 è precipitato un aereo ultraleggero. Ce lo raccontano i nostro colleghi di Prima Monza.it

Caduto un aeroplano ultraleggero

L'incidente è avvenuto attorno alle 11 in via Locatelli di Biassono.

A segnalare l'accaduto è stato un privato cittadino residente in zona che ha chiamato il 112. Sul posto sono accorsi i Carabinieri della locale stazione, l'elisoccorso (da Como), un'ambulanza della Croce Bianca Biassono e i Vigili del fuoco di Lissone.

Incredibilmente il pilota, un 80enne, nella caduta ha riportato solo lievi escoriazioni al volto e alle mani e ha persino rifiutato il trasporto in ospedale.

L'incidente sarebbe avvenuto in fase di atterraggio, in quanto il pilota, nell'atterrare sulla pista di via degli Artigiani, ha toccato con il fondo del velivolo la siepe posta prima della pista.