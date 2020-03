Passatempi da quarantena? ILLUSTRAZIONI DA COLORARE direttamente da Shanghai

State cercando dei passatempi per questi giorni di quarantena? Ecco una proposta per voi direttamente… da Shanghai.

Illustrazioni da colorare da Shanghai

I disegni arrivano da Shanghai, ma sono made in… Melzo. Kaji Melo è un illustratore e designer residente in Cina ma cresciuto in Martesana, e ha voluto proporre attraverso il nostro sito web un modo per occupare qualche ora durante il periodo di quarantena.

I disegni

“Per l’emergenza ho deciso di dare il mio piccolo contributo, mettendo sul mio sito internet e condividendo sui miei social media (instagram e facebook) delle versioni dei miei lavori “da colorare”, come idea di svago per famiglie con bambini oppure anche adulti che vogliono andare con la testa altrove per qualche ora”, ha spiegato.

QUI TROVATE I PDF DEI DISEGNI DA STAMPARE E COLORARE:

Dentro i vari PDF, vi sono anche istruzioni in italiano, inglese e cinese.

Buon divertimento!

