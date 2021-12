Parcheggio del centro commerciale nel mirino dei borseggiatori

Sicurezza

Con una scusa rubano i portafogli e la spesa agli ignari automobilisti. Succede a Cassano d'Adda.

Allarme microcriminalità nel parcheggio del centro commerciale di piazzale Gobetti a Cassano d'Adda. L'area è in mano a borseggiatori che con una scusa rubano i portafogli e la spesa agli ignari automobilisti.

Il parcheggio del Centro commerciale di Cassano d'Adda nel mirino dei borseggiatori

Nel mirino dei delinquenti sono finiti gli anziani utenti che frequentano il supermercato e il centro commerciale, situati in piazzale Gobetti a Cassano d'Adda, con gli ultimi due eclatanti episodi segnalati pochi giorni fa.

Gli ultimi colpi

Per mettere a segno i colpi hanno aspettato le 15, un momento in cui l’area era molto movimentata, anche a causa di alcuni lavori in corso. La dinamica è sempre stata la stessa: con la scusa della chiave caduta a terra, hanno fermato due vittime mentre si trovavano già al volante delle proprie autovetture e si apprestavano a partire. In pratica, i malviventi, mentre dialogavano con le malcapitate (forse hanno spruzzato pure dello spray per inibirle), si sono avvalsi dei complici che, senza farsi scoprire, hanno aperto il baule e le porte posteriori portandosi via tutto quello che potevano.