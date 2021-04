Padre molesta la figlia, la madre mette telecamere e lo fa arrestare

Padre molesta la figlia di quattro anni e finisce in carcere, incastrato dalla moglie che aveva dei forti sospetti

E’ stata proprio lei, la madre della vittima, a raccogliere le prove sulla base delle quali ha poi sporto denuncia ai Carabinieri di Legnano. Un’amica, infatti, l’aveva avvisata di aver visto il marito che molestava la loro bambina di quattro anni. Lei non ha detto nulla, non ha chiesto niente alla piccola per non turbarla o suggestionarla, ma ha messo microspie e telecamere in punti strategici della casa. Confermati i sospetti peggiori, si è poi presentata in caserma con filmati eloquentissimi.

Domani l’uomo dovrà rispondere alle domande del gip

Gli uomini dell’Arma hanno agito con tempestività: nel tardo pomeriggio di venerdì 9 aprile 2021, d’intesa con il pubblico ministero di Busto Arsizio Rossella Incardona, hanno tratto in arresto l’uomo, un 32enne di origini sudamericane. Domani, lunedì, l’arrestato sarà interrogato dal giudice per le indagini preliminari Stefano Colombo. Dopo la denuncia, scrive l’Ansa, i militari hanno ascoltato l’amica che per prima ha dato l’allarme e parenti e amici della coppia. Ma è stato dopo la visione dei filmati che il pubblico ministero ha deciso il provvedimento di fermo.

