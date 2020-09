Operatore scolastico positivo al Covid, gli asili di Truccazzano e Pozzuolo non aprono

Una decisione presa a poche ore dalla ripartenza delle scuole. Domani, lunedì 7 settembre 2020, le scuole materne dell’Istituto comprensivo di Pozzuolo e Truccazzano resteranno chiusi. Una scelta presa a seguito della positività al Covid di un operatore scolastico.

Asili chiusi a Truccazzano e Pozzuolo

Il Consiglio d’Istituto ha preso la decisione dopo che è arrivata la conferma che una operatrice della scuola è stata contagiata dal Coronavirus. La donna negli scorsi giorni aveva lavorato all’interno del plessi ed era venuta a contatto con altri colleghi. Per questo motivo, in via precauzionale, si è scelto di rimandare la ripresa delle lezione nei plessi delle Infanzia di Truccazzano, Albignano, Pozzuolo e Trecella.

Precauzione in attesa di Ats

Il Consiglio d’istituto ha anche deciso di chiedere maggiori chiarimenti ad Ats sui comportamenti da adottare. Intanto le scuole resteranno chiuse anche il giorno successivo, martedì, con riapertura fissata per mercoledì 9 settembre 2020. Una scelta che è stata condivisa anche con le due Amministrazioni che hanno preso atto della decisione precauzionale.

