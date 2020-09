Novità viabilistica a Cambiago

Novità in vista della riapertura delle scuole a Cambiago. E’ stata emessa un’ordinanza viabilistica che istituisce il divieto di transito in via Vittorio Veneto.

Arriva il divieto di transito in via Vittorio Veneto

La Polizia ha deciso di istituire il divieto di transito a tutti i veicoli in via Vittorio Veneto durante gli orari di entrata e uscita degli scolari dalle scuole elementari e infanzia. Così onde evitare assembramenti la Polizia Locale, tramite il comandante Ugo Folchini ha chiesto la collaborazione alle famiglie degli scolari.

