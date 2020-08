Notte di incidenti, malori e cadute

Incidenti stradali e cadute. Notte di lavoro intenso per i soccorritori dell’Adda Martesana.

Incidenti e cadute.

Attorno alle 21.30 uno scontro tra due auto in corso Roma di Cologno Monzese ha mobilitato un’ambulanza e una pattuglia dei Carabinieri. Soccorsi due uomini di 21 e 51 anni, ma per fortuna nessuno ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. E’ invece finito in Pronto soccorso il motociclista di 41 anni che è finito a terra poco dopo mezzanotte in via Milano a Cassano d’Adda. L’intervento, partito in codice giallo, si è concluso in verde.

Pochi minuti prima a Cambiago, in via dei Campi, un 18enne era rimasto vittima di una caduta, che ha consigliato la chiamata a un’ambulanza. Il ragazzo è stato portato in Pronto soccorso in codice verde. Stesso esito per il 36enne anche lui protagonista di una caduta (sul lavoro) in via Pascoli a Basiano attorno alle 23.30.

Due malori

Due giovani colti da malore in pochi minuti. A Bellinzago, sulla Padana, alle 21.45 un’ambulanza dei Vos ha soccorso in codice verde una 22enne, che fortunatamente non ha avuto bisogno di trasporto in ospedale. E’ invece stato accompagnato all’Uboldo (in codice verde) il 24enne che in contemporanea ha chiesto l’aiuto dei sanitari a Pioltello, in via Palermo.

