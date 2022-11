Notte di Halloween agitata nell'Adda-Martesana: incidenti, aggressioni, malori e intossicazioni etiliche- SIRENE DI NOTTE

Numerosi episodi hanno richiesto l'intervento dei soccorritori del 118 nella notte di Halloween nell'Adda-Martesana, tra incidenti, aggressioni e chi ha alzato troppo il gomito.

Notte di Halloween

Quella tra lunedì e martedì è stata una notte intensa per i soccorritori del 118 che sono stati chiamati a intervenire diverse volte nell'arco della notte in tutta l'Adda-Martesana. Il primo intervento è avvenuto a Pioltello poco dopo mezzanotte, per un incidente di micro mobilità elettrica in via Tripoli, che ha coinvolto un 19enne. Sul posto sono accorse ambulanza e automedica e il ragazzo è stato portato in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano. Sempre a Pioltello i successivi due interventi del 118 , poco dopo la mezzanotte e mezza. Il primo in via Cilea, per l'aggressione a un 44enne, finito in ospedale al San Raffaele in codice giallo; e la seconda in via Monza per l'aggressione a un 40enne, trasportato in codice verde all'ospedale di Cernusco. I sanitari del 118 sono intervenuti successivamente, poco dopo l'una, anche a Vimodrone, per l'intossicazione etilica di un 24enne, trasportato al San Raffaele in codice giallo. Poco dopo l'una e un quarto, ancora un intervento a Pioltello, questa volta in via Bizet, per un 51enne colpito da malore e trasportato in "giallo" all'ospedale di San Donato Milanese.

Diversi incidenti

La notte è stata costellata anche da diversi incidenti stradali. Pochi minuti prima delle 3 in via Roma a Capriate uno schianto tra auto ha coinvolto otto persone: un ragazzo di 16 anni, due ragazze della stessa età, tre ragazzi di 25, 26 e 28 anni, e altri due uomini di 44 e 62 anni. Sul posto sono accorse un'ambulanza e un'automedica che hanno trasportato i feriti, tutti in codice verde, negli ospedali di Bergamo, Verdellino, Vimercate e Ponte San Pietro. Un altro incidente ha invece coinvolto sei persone all'uscita della tangenziale Est Esterna di Segrate poco dopo le 5. Tra loro due ragazzi di 19 e 21 anni, due ragazze di 24 e 25 anni, un giovane di 26 e una donna di 35. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Rozzano, in giallo, al San Raffaele, sempre in giallo, all'ospedale di Rozzano e al Fatebenefratelli di Milano in giallo e al Niguarda di Milano in codice rosso. L'ultimo intervento delle notte è stato a Carugate alle 7.30, coinvolto un 65enne caduto dalla bici in via Garibaldi e soccorso in codice rosso.