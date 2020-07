Norme anti-Covid, posti quasi azzerati nei nidi comunali di Brugherio. All’Andersen potranno essere iscritti solo due nuovi bambini. Al Munari va meglio, ma sono comunque pochi.

Le norme anti-Covid tagliano i posti nei nidi

In vista della ripartenza di settembre, l’Amministrazione comunale brugherese ha approvato le linee guida da seguire nei due asili comunali. Verranno create delle “micro classi” da cinque bimbi con un educatore ciascuna. All’Andersen saranno cinque, per 25 alunni complessivi. Al Munari, invece, sette, per 35 bambini. Tenendo conto che la priorità sarà data ai piccoli che già frequentavano le strutture quest’anno, i posti a disposizione nel primo caso si contano sulle dita di una mano. Al Munari, invece, di dimensioni maggiori, saranno 16. Ma sono comunque pochi. E le liste d’attesa non potranno che allungarsi.

