Non rispetto della normativa anti-Covid: chiuso un locale. Controllo congiunto dei vigili e dei Carabinieri nei confronti del Fashion Cafè di Cologno Monzese.

Non rispetto della normativa anti-Covid: chiuso locale

Quattrocento euro di sanzione e sospensione dell’attività per cinque giorni. In caso di recidiva, la multa raddoppierà e la chiusura potrebbe arrivare fino a trenta giorni. Il provvedimento è stato emesso dalla Polizia Locale a seguito di un controllo eseguito nella tarda serata di venerdì 25 settembre 2020 all’interno del Fashion Cafè di viale Europa, a Cologno Monzese. Il blitz si è concluso a notte inoltrata e ha fatto emergere il non rispetto della normativa anti-contagio prevista dai vari Dpcm: dall’uso delle mascherine agli assembramenti, passando per l’assenza dei prodotti igienizzanti per i clienti. Quest’ultimi sono stati tutti identificati, per eseguire ulteriori accertamenti. Il Fashion Cafè potrà riaprire domani, giovedì 1 ottobre. Nella stessa serata di venerdì la Polizia Locale locale colognese ha eseguito un controllo anche all’interno di una sala da ballo di Cologno Sud, ma non sono emerse irregolarità.

TORNA ALLA HOME PER LE ALTRE NOTIZIE