Nice, anima e cuore dell’Unitalsi, è salita in cielo

Nice, anima e cuore dell’Unitalsi, si è spenta a 90 anni alla Fondazione Marchesi di Inzago dove era ospite da due anni. Aveva fatto oltre 55 viaggi a Lourdes come dama volontaria.

Nice era il cuore dell’Unitalsi inzaghese

Cleonice Camagni, per tutti Nice, si è spenta a 90 anni alla Fondazione Marchesi di Inzago dov’era ricoverata da due anni. E’ stata al servizio degli ammalati e del mondo della disabilità per decenni. Era il cuore dell’associazione Unitalsi alla quale ha dedicato tempo, energie e passione nel servire gli ammalati della comunità inzaghese e nella preparazione dei pellegrinaggi mariani in Italia e in Francia. Aveva fatto oltre 55 viaggi a Lourdes come dama volontaria.

Prestava aiuto in oratorio e nella parrocchia

Camagni per tanti anni era stata collaboratrice di don Gilberto Orsi in oratorio, aiutando nei campeggi estivi, al Grest feriale e negli incontri di catechismo. “Mi ritornano alla mente i meravigliosi pellegrinaggi che si organizzavano in bicicletta a Lourdes e a Roma con lei sempre in prima linea – ha ricordato il sacerdote – Esperienze indimenticabili di una comunità parrocchiale viva e generosa com’è la nostra, dentro alla quale la collaborazione di Nice per me è stata un valore aggiunto condiviso anche dalla mia famiglia”.

La sorella Angela ringrazia i medici

La sorella Angela ha condiviso e accompagnato Cleonice fino agli ultimi giorni in cui era possibile accedere alla Rsa. “Mi sento in dovere di ringraziare i medici e gli infermieri della Fondazione Marchesi che hanno seguito con competenza e dedizione mia sorella, come tutti gli ospiti della struttura, anche in questi momenti così difficili – ha sottolineato la donna – Resta il rammarico di non poter essere stati presenti per l’ultimo saluto, tuttavia compensato dai contatti telefonici settimanali e in videochiamata, motivo di conforto e di gioia”.

