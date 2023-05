Un motociclista ha ottenuto un risarcimento danni per una caduta avvenuta alcuni mesi fa sulla Padana, a Vimodrone. Il Comune ha riconosciuto la propria responsabilità e ha deciso di liquidare.

Motociclista cade per una buca

Non è la prima volta che il Municipio decide di transare, ossia riconoscere alla controparte un risarcimento cash per evitare di rimanere impelagato in cause civili dagli esiti incerti, con il rischio di perdere in Tribunale ed essere poi costretti a liquidare cifre superiori. Soprattutto quando è certo di soccombere. E' partendo da questo presupposto che la Giunta guidata dal sindaco Dario Veneroni ha deciso nei giorni scorsi di dare il via libera al riconoscimento di 1.665 euro nei confronti di un cittadino che a novembre era rimasto coinvolto in una caduta mentre era in sella alla propria motocicletta.

L'incidente era avvenuto sulla Padana

Viaggiava sulla Padana, quando a causa di una depressione su una caditoia ruzzolò a terra: a riportare danni era stata la sua due ruote. Da qui la decisione di chiedere il risarcimento, che ora gli è stato riconosciuto senza andare avanti con le carte bollate. A dare peso alla tesi del centauro erano stati un sopralluogo della Polizia Locale, che aveva confermato l’esistenza dell’avvallamento (il coinvolto parlò anche di una chiazza oleosa sull’asfalto), e la relazione dell’Ufficio tecnico, che segnalò come a seguito del sinistro venne eseguito un intervento di ripristino, per riposizionare il tombino a livello della strada.

Non è la prima volta che il Municipio decide di pagare

Due mesi fa, la stessa identica cifra era stata riconosciuta a un ciclista, ruzzolato a terra in viale Martesana sempre per una caditoia fuori posto.