Moto contro la fiancata di un Suv, paura per un 19enne. Il sinistro oggi pomeriggio, sabato 26 giugno 2021, a Gorgonzola: il giovane è stato trasportato in ospedale.

Moto contro un Suv: paura per un 19enne

Per fortuna le sue condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto si temesse all'inizio: l'ambulanza della Vos Gorgonzola era infatti stata allertata in codice rosso. E' stato trasportato in codice verde in ospedale il 19enne rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Giuseppe Parini. La chiamata al 112 è partita attorno alle 16.15. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cassano d'Adda, che si sono occupati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica dell'incidente. La strada è stata chiusa per un breve lasso di tempo per permettere i soccorsi.

La moto del giovane è entrata in collisione con la fiancata sinistra di un Suv Ford in manovra all'altezza del deposito dove sono ricoverati i mezzi di Mondo Convenienza. E il 19enne è stato sbalzato dalla sella. Una volta stabilizzato, è stato trasportato all'ospedale di Melzo.

Secondo incidente in poche ore a Gorgonzola

Quello avvenuto oggi pomeriggio è stato il secondo incidente in poche ore avvenuto a Gorgonzola, dopo quello di questa mattina che ha coinvolto un 25enne sul monopattino elettrico.