Moto contro il guardrail si spezza in due: 56enne soccorso in codice rosso a Pioltello. Terrificante incidente sulla Padana oggi, sabato 15 ottobre 2022: la Polizia Locale ha chiuso al traffico la strada per eseguire i rilievi.

Moto finisce contro il guardrail e si spezza in due

Pare che abbia perso il controllo in fase di sorpasso, piombando addosso a un'auto con a bordo una famiglia. Poi lo scontro contro il guardrail sul lato opposto. Per fortuna il guidatore di un'altra macchina che viaggiava in direzione di Vimodrone è riuscito a fermare in tempo, evitando di travolgerlo quando era già sull'asfalto. Momenti di paura questa mattina, attorno alle 11.30, per un incidente che ha visto coinvolto un motociclista di 56 anni. Dopo la chiamata al 112, sul posto la Centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, oltre a diverse pattuglie della Polizia Locale che hanno provveduto a chiudere al traffico la Padana per permettere i soccorsi e ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Il centauro 56enne trasportato in ospedale

I primi a sincerarsi della sue condizioni sono state le persone a bordo delle due auto. Il 56enne, dolorante e a terra, per fortuna risultava cosciente. All'arrivo dei soccorritori risultava collaborante, prima di essere stabilizzato e poi caricato sull'ambulanza che lo ha portato in ospedale in codice giallo, al Pronto soccorso del San Raffaele. L'urto è stato violentissimo: la moto, che viaggiava verso Cernusco sul Naviglio, ha iniziato a sbandare decine di metri prima del ponte pedonale che sovrasta l'ex Statale, fermando la sua corsa poco dopo il sovrappasso, dopo essersi spezzata in due. La parte anteriore dei veicolo è rimasta vicino al guardrail, mentre quella posteriore si è fermata in mezzo alla carreggiata.

Sotto shock la famiglia sull'auto colpita dalla moto

La famigliola (padre, madre e figlia piccola) che si trovava sull'auto colpita dalla moto (è stata danneggiata la parte anteriore della carrozzeria) stava andando a fare la spesa. Comprensibilmente sotto shock i componenti, che per fortuna sono rimasti incolumi.