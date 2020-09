Mostra scientifica di astrofotografia a Segrate

La mostra scientifica di astrofotografia aprirà le porte il 12 settembre al Centro civico Verdi in via XXV Aprile e potrà essere visitata fino al 18 ottobre 2020.

Mostra scientifica al Centro Verdi

“A che punto è la notte” è il nome della mostra scientifica di astrofotografia curata dall’astrofisico Simone Iovenitti e realizzata dall’associazione culturale PhysicalPub, su un’idea della ricercatrice e fotografa Chiara Righi. L’esposizione aprirà le porte il 12 settembre al Centro civico Verdi in via XXV Aprile a Segrate e potrà essere visitata fino al 18 ottobre 2020. Ben 12 osservatori astronomici e 5 fotografi professionisti hanno partecipato al progetto: non era mai successo in Italia che così tanti enti del settore partecipassero a un’unica esposizione fotografica.

Foto scientifiche

La mostra è composta da 54 fotografie in grande formato, selezionate non solo per la loro bellezza ma anche per il loro contenuto scientifico. Ogni foto è affiancata da una didascalia con un Qr code, che permette di raggiungere tramite i propri smarphone un’audioguida online, gratuita, su una piattaforma appositamente sviluppata da PhysicalPub. Tutti i contenuti scientifici sono stati revisionati da una commissione di professori e ricercatori. La divulgazione scientifica è il vero obiettivo della mostra e, in particolare, la comunicazione del livello di conoscenza del cosmo a cui siamo giunti, cioè fino a che punto conosciamo la notte (da cui il titolo dell’esposizione).

Valorizzare l’astronomia

L’altro grande obiettivo della mostra è la promozione degli enti locali che valorizzano la passione e lo studio dell’astronomia. Questo è il motivo per cui sono non sono state scelte le foto delle grandi agenzie mondiali, ma quelle degli osservatori astronomici italiani: conoscere e frequentare queste realtà vuol dire mantenere viva l’attenzione sul cielo stellato. Numerosi sponsor hanno sostenuto l’iniziativa, che ha ricevuto l’appoggio dei partner istituzionali: Università degli Studi di Milano, Istituto nazionale di astrofisica, European Southern Observatory e LOfficina del Planetario di Milano, oltre che il patrocinio del Comune di Segrate. La mostra è aperta dal 12 settembre al 18 ottobre 2020 a Segrate, mentre dal 21 ottobre al 1 novembre sarà al Festival della Scienza di Genova. I lunedì alle 21 ci sarà un tour guidato della mostra con gli esperti di PhysicalPub mentre i venerdì alla stessa ora si terranno delle conferenze scientifiche di approfondimento con massimi esperti mondiali nel campo dell’astrofisica. Il calendario degli incontri verrà pubblicato a breve sul sito del Comune. L’ingresso è libero, ma per motivi di sicurezza sanitaria, è necessario prenotare scrivendo a info@mostrascientifica.it. C’è disponibilità per effettuare visite guidate per le scuole che potranno presentare un progetto per l’utilizzo di un telescopio: la proposta migliore riceverà in regalo proprio un telescopio. L’inaugurazione si terrà il 12 settembre alle 17.30. L’esposizione sarà visitabile lunedì e venerdì dalle 9 alle 23.30, martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 9 alle 19 e domenica dalle 10 alle 18.

