E' stato difficile trovare qualcosa che fosse in regola. Con conseguenti rischi per chi per esempio fosse stato coinvolto in un incidente con il veicolo in questione. A Brugherio la Polizia Locale ha sequestrato una minicar elettrica non coperta da assicurazione e senza revisione.

Minicar elettrica sequestrata dalla Polizia Locale

La Renault Twizy in questione è stata messa sotto sequestro dalla Polizia Locale brugherese, che l'ha fermata ieri pomeriggio, giovedì 20 aprile 2023, per un controllo lungo via Aldo Moro. Alla guida c'era un 30enne di origini straniera, che ha mostrato agli agenti una patente estera non convertita, sebbene l'uomo sia residente in Italia da oltre un anno. La normativa, infatti, prevede la "trasformazione" italiana del documento di guida entro dodici mesi dall'inizio della residenza nel nostro Paese.

Scattano multe per 1.200 euro

A quel punto gli agenti hanno fatto scattare il sequestro del mezzo e fatto partire multe per un totale di 1.200 euro.