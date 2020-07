Minacce al consultorio cattolico di Peschiera

Minacce al consultorio a causa dell’orientamento religioso della Fondazione Centro per la famiglia Cardinal Carlo Maria Martini.

Pesanti minacce contro il consultorio di Peschiera Borromeo a causa dell’orientamento religioso della Fondazione Centro per la famiglia Cardinal Carlo Maria Martini che lo gestisce. Molotov da lanciare contro la sede, spedizioni punitive con spranghe e bastoni. Questo il tenore dei commenti sui social. Da settimane la polemica tiene banco puntando soprattutto alla natura confessionale dell’ente di chiara ispirazione cattolica. Il presidente don Carlo Mantegazza ha sporto denuncia contro ignoti presso i Carabinieri. Anche operatori e utenti hanno patito l’odio nato in rete. “Una mattina alcune donne in gravidanza stavano attendendo il loro turno per entrare quando abbiamo sentito come degli scoppiettii – ha spiegato la coordinatrice – Erano dovuti a un addetto che stava tagliando l’erba, ma ci siamo tutte spaventate”.

I particolari sono stati rivelati durante la conferenza stampa di presentazione che si è tenuta martedì 7 luglio 2020. Sotto accusa da parte dei contestatori, in particolare, la mancata erogazione del certificato per l’interruzione di gravidanza.

