Max Tremo, lo youtuber su due ruote (VIDEO)

Max Tremo, lo youtuber su due ruote. L’incredibile storia di Max Tremolada, 62 anni, di Pessano con Bornago che con i suoi video a tema motori ha raccolto trentacinque milioni di visualizzazioni.

Max Tremo e il successo su YouTube

Ha iniziato per gioco, registrandosi mentre mostrava una marmitta particolare per un piccolo scooter. “Era il 2011 e io nemmeno sapevo cosa fosse YouTube – ha raccontato – Qualche giorno dopo il video aveva migliaia di visualizzazioni e la cosa mi ha incuriosito”. Da allora Max ha iniziato a registrare con sempre più frequenza arrivando a più di milleseicento video. Non solo due ruote, ma anche macchine e momenti di vita privata. Il suo canale, che si chiama “Max Tremo”, è cresciuto a vista d’occhio e conta oggi quasi cinquantamila iscritti.

Utenti da tutto il mondo

“Nel tempo è nata una vera e propria comunità – ha proseguito – Ci si confronta e ci si consiglia. Anche i video sono migliorati come qualità. Sto attendo a come girarli e uso fotocamere semiprofessionali”. Tra le migliaia di persone che ogni giorno vedono i video di Max Tremo ci sono utenti da tutto il mondo, persino da Vietnam e Thailandia. “Con quelli più vicini ci si incontra per fare giri insieme, con altri ci si scrive”, ha concluso.

