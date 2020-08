Matrimonio con PizzAut: al banchetto sarà servita la pizza dell’inclusione

Sono stati a feste, cerimonie, eventi, in televisione (dove è nato tutto) e persino in Parlamento, a preparare una pizza speciale per il premier Giuseppe Conte. Ora andranno… a nozze. Un nuovo step per i ragazzi di PizzAut, il progetto inclusivo nato dalla mente dell’assessore cernuschese Nico Acampora.

Matrimonio con la pizza di PizzAut

I ragazzi in maglia rossa sono stati infatti ingaggiati per la celebrazione di un matrimonio, che si svolgerà a fine settembre a Gorgonzola. A pronunciare il fatidico “sì” sarà una coppia di infermieri, che ha scelto un banchetto nuziale decisamente particolare, con il foodtruck dell’associazione, che in questi mesi ha preso il posto del ristorante che avrebbe dovuto essere inaugurato a Cassina de’ Pecchi prima che si mettesse di mezzo il lockdown.

“Per me e per i ragazzi speciali è un modo per partecipare alla felicità dei 2 sposi infermieri… ma anche per ringraziare attraverso loro tutti gli infermieri che durante il lock down hanno messo le loro vite a disposizione di noi tutti…”, ha commentato in un post su Facebook Acampora.

