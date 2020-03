Manca il buon senso, così Cernusco chiude anche i parchi

Alla fine è arrivata la decisione estrema. Il sindaco Ermanno Zacchetti ha deciso di chiudere anche i parchi comunali. Una soluzione limite per evitare assembramenti di persone.

Manca il buon senso

“Ho deciso di chiudere i nostri parchi – ha fatto sapere il primo cittadino – E’ una scelta sofferta, perché confidavo nel nostro buon senso e nella possibilità di dare a chi voleva fare da solo due passi, di poterlo fare. Ma in questo momento ci sono ancora molti che li stanno affollando e che torneranno poi a casa da mamme e papà, nonni e fratelli mettendoli a rischio. E non possiamo permetterci questo.

Da stasera tutti i parchi cittadini saranno chiusi”.

L’appello

“Circoscrivere tutti gli spazi verdi della nostra città è impossibile – ha proseguito – Sono tanti, aperti, accessibili e non regolati da ingresso con cancelli. Vi chiedo per favore, con fermezza e anche con cuore: non frequentateli. Indipendentemente dal rischio multa: il rischio qui è molto più grande, è in gioco la vita dei più deboli. Aiutatemi a non blindare la città in modo repressivo ma usando l’arma della responsabilità: state a casa, per favore, state a casa”.

