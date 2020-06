Maltempo, i fiumi osservati speciali

Fiumi osservati speciali in Martesana dopo il maltempo di ieri, lunedì 8 giugno 2020, e le previsioni non certo confortanti per oggi, martedì, e i prossimi giorni.

In Martesana fiumi osservati speciali

La situazione dei fiumi sul nostro territorio è tenuta costantemente monitorata da Protezione civile e Amministrazioni comunali.

Il Molgora a Melzo

Il Lambro a Cologno e Brugherio

La situazione è migliorata rispetto a ieri sera, quando l’acqua lambiva il ponte. Il livello è sceso poi nella notte nonostante il persistere delle piogge. La situazione viene monitorata costantemente in vista di nuove precipitazioni.

Il Naviglio a Cernusco

Fontanile Boccadoro a Vignate

Anche a Vignate situazione momentaneamente sotto controllo

TORNA ALLA HOME PER LE ALTRE NOTIZIE