Malore sul posto di lavoro, gravissimo 59enne SIRENE DI NOTTE

Un grave malore sul posto di lavoro: 59enne in condizioni critiche. E' accaduto ieri sera, venerdì 6 agosto 2021, a Pioltello.

Malore a Pioltello, soccorso un 59enne

Non erano ancora le 22 di ieri quando è partita da via Giambologna a Pioltello una richiesta di soccorso. Secondo quanto riferito dall'Agenzia regionale di emergenza e urgenza un uomo di 59 anni aveva appena avuto un malore sul posto di lavoro, all'interno di un magazzino della grande distribuzione. Sul posto sono arrivate un'auto medica e un'ambulanza della Croce Verde di Pioltello. I soccorritori hanno provato a stabilizzare il paziente, ma le sue condizioni sono rimaste critiche e si è reso necessario il trasporto in ospedale. L'uomo è stato portato al Cardiologico di Milano dove è giunto in codice rosso.

Gli altri interventi della notte

In via Bergamo a Cologno Monzese (San Maurizio al Lambro) poco prima di mezzanotte un'ambulanza ha dovuto soccorrere un uomo di 45 anni a seguito di un incidente a bordo di un monopattino elettrico. Il ferito è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Cinisello. Sempre a Pioltello invece alle prime luci dell'alba la Croce Verde ha soccorso una ciclista di 21 anni investita in via Mozart. L'intervento partito in codice giallo si è poi rivelato meno grave del previsto. La giovane è stata comunque trasportata al San Raffaele per accertamenti.