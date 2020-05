Malore improvviso, muore soccorritore della Cri

Croce rossa e Vigili del fuoco in lutto per la scomparsa di Carlo Frigerio, soccorritore ed ex pompiere volontario, stroncato da un malore.

Un malore fatale

L’uomo, 51 anni di Monza, è stato colto da malore domenica sera intorno alle 20.20 in viale Lombardia, a Monza, nei pressi della sua abitazione. Immediato l’arrivo dell’ambulanza che lo ha trasportato d’urgenza in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo. Purtroppo però Frigerio non ce l’ha fatta, è spirato questa notte.

Soccorritore e Vigile del fuoco

Soccorritore della Croce Rossa, prima a Brugherio poi a Monza, era stato per anni pompiere volontario presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Lissone. Tantissimi i messaggi di cordoglio dalle persone che lo hanno conosciuto.

TORNA ALLA HOME PAGE