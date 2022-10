"Ma cosa suoni?", prende a sberle un automobilista e tira fuori la mazza da baseball. La lite viabilista è degenerata. E' accaduto a Crema: denunciato dalla Polizia un 22enne di Cologno Monzese.

Lite in strada degenera a sberle e bastonate all'auto

E' sceso dall’auto e ha iniziato a insultare l’altro conducente colpendolo con delle sberle. Poi, non soddisfatto, ha recuperato dall’abitacolo del proprio veicolo una mazza da baseball, usata per colpire (e danneggiare) il veicolo della controparte. La colpa di quest’ultimo? Aver azionato il clacson dopo aver evitato di un soffio l’urto tra le due auto. «Ma che c...o suoni?». E da lì la situazione è degenerata molto velocemente.

Nei guai un 22enne di Cologno

A rendersi protagonista in negativo del parapiglia scoppiato a Crema è stato un 22enne colognese, che nei giorni scorsi è stato denunciato dalla Polizia di Stato della città della Bassa per percosse, danneggiamento aggravato, minacce aggravate e porto ingiustificato di oggetti a offendere. Gli agenti sono arrivati a lui ricostruendo quanto accaduto sentendo le vittime (il giovane se l’era presa anche con una coppia di fidanzati di passaggio) e controllando le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Dopo l’episodio, il 22enne si era allontanato a bordo di una macchina poi risultata essere presa a noleggio. Le persone offese avevano sporto denuncia in Commissariato, dando il via alle indagini che si sono concluse in settimana con l’individuazione del responsabile.