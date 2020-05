L’uomo dei record abita in Martesana… e ha un erede

Per tutti è l’uomo dei record, anche perché può vantare di essere la persona che ha totalizzato il maggior numero di Guinness Wolrd Record sul pianeta.

L’uomo dei record abita a Pioltello

Si tratta di Silvio Sabba, 43 anni, personal trainer e proprietario di una palestra a Rodano Millepini. Da dieci anni ha abbinato la sua passione per il fitness con la voglia di eccellere, combinazione che lo ha portato a registrare ben 570 primati, superando più volte anche se stesso. Non solo è regolarmente su uno dei libri più venduti al mondo, il libro dei record, ma gira il pianeta per mostrare alla gente le sue incredibili abilità.

Una passione che scorre nel dna

Una passione che lo ha portato a misurarsi con record impensabili, con prove impossibili e con traguardi difficili da raggiungere. Merito dell’allenamento, certo, ma anche di una buona dose di talento e di predisposizione che scorre nelle vene. Ed è proprio il caso di dirlo: buon sangue non mente. Il figlio. Cristian, a soli 10 anni è già detentore di un primato. Chissà che il “re” non abbia già trovato il suo erede.

