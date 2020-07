Lodovica, maestra a scuola e nella vita

Lodovica Valsecchi è stata una maestra a scuola e nella vita che ha dato tutta se stessa al servizio dei bambini e dei genitori.

Maestra a scuola e nella vita

La sua vita è stata dedicata al servizio della scuola insegnando per decenni alla Primaria. Lodovica Valsecchi è stata un’educatrice per diverse diverse generazioni di studenti di Inzago e non solo. Si è spenta a novant’anni. Lascia il marito Giordano, i figli Ambrogio, Giorgio e Rita, la nuora Silvana, i nipoti Andrea, Giulia, Roberta, Alessandro e Luca.

Una vera educatrice

La “maestra Valsecchi”, come la chiamavano in tanti, è stata una vera educatrice al servizio dei bambini, dei genitori e del mondo della scuola. “Ci ricordava spesso il periodo precedente all’assegnazione della cattedra a Inzago, dove ha operato per oltre 25 anni – ha detto il figlio Ambrogio – Raccontava i primi anni da giovane diplomata, quando insegnava alle scuole elementari di Truccazzano e Corneliano che raggiungeva quotidianamente, e con qualsiasi tempo, in bicicletta”. Nel primo Dopoguerra la giovane maestra si era trovata a insegnare a padri di famiglia e persone anche in età matura.

Il ricordo dei figli

Valsecchi ha affidato alle pagine di un diario alcuni degli ultimi momenti di una vita intensamente passata nella fede e al servizio della famiglia e del mondo della scuola. “Ciao dolcissima mamma, ciao amorevole moglie Lodovica, vogliamo aggiungere queste poche righe alle pagine dei diari emozionali che da anni scrivevi nelle tue giornate casalinghe – ha detto la figlia a nome di tutti – Quanto amore in queste pagine! Sempre presente, un costante ringraziamento. La tua è stata una vita spesa a dispensare amore in assoluta umiltà. Grazie mamma. Tutto ciò sarà la nostra forza, il tuo immenso dono per noi”.

