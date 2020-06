Live quiz, in migliaia davanti allo schermo

Il Live quiz, format ideato da un gruppo di inzaghesi, ha convinto e conquistato tutti. Linee bollenti per poter partecipare.

Il Live quiz spopola non solo a Inzago

Un team di sette inzaghesi doc per promuovere le attività commerciali del paese. Il format ha convinto e conquistato tutti e le linee per poter partecipare sono bollenti. Le prime due puntate hanno avuto migliaia di visualizzazioni e il consenso continua a crescere. Stasera, venerdì 26 giugno 2020, andrà in onda la terza, sempre sulla pagina Facebook della Pro Loco, con una novità: chiunque commenterà in diretta potrà essere estratto e vincere un premio. L’obiettivo è supportare e rilanciare le attività del territorio: in ogni puntata ne vengono illustrate due, introdotte da un filmato di un minuto seguito dal gioco, cioè indovinare di volta in volta qualcosa relativo ai prodotti commercializzati come, ad esempio, il peso di una bistecca. Inoltre c’è sempre un’intervista a personaggi rappresentativi del paese, un virus da scacciare e in futuro non mancheranno le sorprese, travestimenti inclusi.

Tutti i dettagli e le interviste agli organizzatori in una pagina speciale dedicata all’iniziativa sulla Gazzetta dell’Adda in edicola e online da sabato 27 giugno 2020.

TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO.