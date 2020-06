Lite tra quattro donne per lo stesso uomo e… la reputazione

Lite tra donne giovedì sera a Peschiera Borromeo. L’attuale fidanzata di un uomo e l’ex compagna dello stesso hanno discusso con un’altra ex e la figlia.

Lite tra donne in strada

Quattro donne, ognuna con una storia diversa ma accomunate da un unico fattore: due sono state ex compagne di un uomo (e una di loro ha avuto una figlia), l’altra è l’attuale fidanzata. Quest’ultima e una ex, residenti a Milano, giovedì 18 giugno 2020 intorno alle 22 sono arrivate a Peschiera Borromeo e hanno citofonato a casa dell’altra ex che vive con la figlia di 19 anni. “Scendi che dobbiamo parlare o saliamo noi”, la minaccia. Madre e figlia sono scese e poco dopo, in via don Luigi Sturzo, hanno iniziato a discutere e litigare.

Una contro l’altra per salvare la reputazione

Si sono scagliate una contro l’altra dandosi spintosi, tirando i capelli e graffiandosi. In poco tempo sono tutte passate alle mani. La causa? Presunte accuse e offese che le altre avrebbero pubblicato sui social per screditare le “rivali”. Così, per difendere la propria reputazione si sono accapigliate. Tre di loro, tra cui madre e figlia, sono finite in ospedale in codice verde. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri per riportare la calma.

