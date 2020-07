Lite in famiglia finisce con un uomo in ospedale

Lite in famiglia è terminata in ospedale. E’ accaduto a Pozzo d’Adda oggi, venerdì 3 luglio 2020.

Lite in famiglia a Pozzo D’Adda

Un violento alterco avvenuto nel cuore della notte è sfociato nella violenza. Il fatto è avvenuto dopo le 2 di oggi, venerdì 3 luglio 2020 a Pozzo D’Adda in via Cavallasca. Un uomo di 53 anni è stato portato in ospedale in codice giallo con ferite alla testa e in particolare alle tempie e sul viso.

